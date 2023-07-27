Завоевывают все больше медалей: спортсмены Татарстана принимают участие в Кубке России

Пловчиха из Казани взяла серебро на Кубке России

Спортсменка из Казани Софья Дьякова завоевала серебро в финале Кубка России по плаванию. Во второй день соревнования девушка проплыла вольным стилем 800 метров с результатом в 8:36,71. Софье удалось обойти Ксению Мишарину, но она уступила Анне Егоровой, результат которой - 8:33,01.

Спортсмены из Татарстана также взяли серебро в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м. Региона представляли Ралина Гилязова, Валерия Саламатина, Николай Зуев и Андрей Минаков. Их результат - 3:49,63. Первое и третье место заняли команды из Санкт-Петербурга.

Бронзу завоевала спортсмена Татарстана Дарья Устинова, которая проплыла 50 метров на спине с результатом 25,55. Пловчиха республики Анастасия Колпакова завоевала бронзу в баттерфляе на 200 метров.