Жара в Татарстан вернется в августе

После жаркой погоды в регион пришло резкое похолодание и ливни.

В настоящее время температура воздуха в среднем должна быть на уровне +20,5 градусов. Вот только в первые 2 декады текущего месяца эта норма была увеличена. Об этом сообщил профессор Казанского федерального университета Юрий Переведенцев.

В ближайшую декаду в регионе температура ожидается на 3 градуса ниже климатической нормы.

По словам специалиста, возвращение аномального тепла в Татарстан панируется уже в начале августа. Средняя температура воздуха будет на уровне +18, что на 2 градуса ниже месячной нормы.