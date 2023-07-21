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Запретят купаться: в Татарстане в семи водоемах обнаружили нарушения

В Татарстане Роспотребнадзор нашел нарушения в 7 водоемах
Запретят купаться: в Татарстане в семи водоемах обнаружили нарушения

Яна Лаушкина

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В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили, что в Татарстане был обнаружен ряд водоемов, которые не соответствуют гигиеническим требованиям.

По данным на 19 июля 2023 года, специалистами было исследовано качество поды на наиболее известных пляжах. Стало известно, что по микробиологическим показателям несоответствия были обнаружены на пляжах «Нижнее Заречье» в Казани, а также в Лаишево, Набережных Челнах и Бугульме.

В санитарно-техническим показателях были выявлены нарушения на пляжах Казани «Нижнее Заречье», «озеро Большое Лебяжье», «Локомотив» и в Лаишево.

Управление поручило администрации муниципалитетов и ответственным юридическим лицам установить аншлаги, говорящие о запрете купания.

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