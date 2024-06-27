«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани

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Грандиозный Dance Battle на День Молодежи: присоединяйся к нам в этот невероятный день!

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Грандиозный Dance Battle на День Молодежи: присоединяйся к нам в этот невероятный день!

Уже в эту субботу, 29 июня, в самом сердце города мы устраиваем незабываемое событие, которое станет главным танцевальным событием лета! Приглашаем всех гостей и жителей столицы на яркий и энергичный dance battle в честь Дня Молодежи!

Что вас ждет?

  • Направления: All Styles Pro/Beg
  • Две номинации:
    • Beginners: для всех, кто мечтает проявить себя в танцевальном искусстве. Победитель получит 2,000₽.
    • Pro: для настоящих профи. Победитель получит 5,000₽, а занявший второе место – 3,000₽.
  • Локация: пространство под мостом Миллениум
  • Время: старт в 16:00

Представьте себе атмосферу, наполненную летней музыкой, энергией танца и невероятным драйвом. Это идеальное место, чтобы провести субботний вечер в компании Ravez, наслаждаясь выступлениями талантливых танцоров и поддерживая своих любимцев. Неважно, танцуете ли вы сами или просто любите наблюдать за потрясающими движениями – здесь найдется что-то для каждого!

Как принять участие?

Для регистрации пишите в группу OpenCallDanceR1:

  • ФИО
  • В каком направлении танцуете
  • Опыт в танцах
  • Свой город

Сбор участников: на локации в 15:00, 29 июня (эта суббота)!

Пусть этот день станет началом новых знакомств, ярких впечатлений и незабываемых эмоций! Приходите, чтобы зарядиться позитивом, поддержать участников и насладиться уникальным шоу. Мы ждем вас с нетерпением и гарантируем море веселья и вдохновения!

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