«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани

Грандиозный Dance Battle на День Молодежи: присоединяйся к нам в этот невероятный день!

Уже в эту субботу, 29 июня, в самом сердце города мы устраиваем незабываемое событие, которое станет главным танцевальным событием лета! Приглашаем всех гостей и жителей столицы на яркий и энергичный dance battle в честь Дня Молодежи!

Что вас ждет?

Направления: All Styles Pro/Beg

All Styles Pro/Beg Две номинации: Beginners: для всех, кто мечтает проявить себя в танцевальном искусстве. Победитель получит 2,000₽. Pro: для настоящих профи. Победитель получит 5,000₽, а занявший второе место – 3,000₽.

Локация: пространство под мостом Миллениум

пространство под мостом Миллениум Время: старт в 16:00

Представьте себе атмосферу, наполненную летней музыкой, энергией танца и невероятным драйвом. Это идеальное место, чтобы провести субботний вечер в компании Ravez, наслаждаясь выступлениями талантливых танцоров и поддерживая своих любимцев. Неважно, танцуете ли вы сами или просто любите наблюдать за потрясающими движениями – здесь найдется что-то для каждого!

Как принять участие?

Для регистрации пишите в группу OpenCallDanceR1:

ФИО

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Опыт в танцах

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Сбор участников: на локации в 15:00, 29 июня (эта суббота)!