Вышел в отставку на пенсию: бывший прокурор Альметьевска назначен замом руководителя исполкома

Бывший прокурор Альметьевска 2 октября назначен замом руководителя районного исполкома

В начале августа Дамир Яфизов вышел в отставку на пенсию с поста прокурора Альметьевска и получил новое назначения. Как сообщает «БИЗНЕС Online», с сегодняшнего дня он был назначен заместителем руководителя исполнительного комитета Альметьевского района.

В пресс-службе района изданию сообщили, что, действительно, на должность заместителя руководителя исполнительного комитета Альметьевского муниципального района по правовым вопросам был назначен Яфизов Дамир Саетгареевич.

Известно, что на него возложены обязанности по курированию правовых вопросов, коррупционной деятельности, координации работы с правоохранительными органами, координации работы юридической службы, ОКОПФ и другие правовые вопросы.