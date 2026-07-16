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Россияне больше всего гордятся прочтением «Мастера и Маргариты» – Литрес и T2

Служба новостей Автор статьи
T2, российский оператор мобильной связи, и книж...

Фото: Antonio Guillem

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T2, российский оператор мобильной связи, и книжный сервис Литрес выяснили, прочтение каких произведений вызывает у россиян чувство гордости. Абсолютным лидером рейтинга стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» – его выбрали 9% респондентов.

По данным совместного исследования Т2 и Литрес у абсолютного большинства россиян (88%) есть книги, прочтением которых они гордятся. Лидером среди таких произведений стал роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» – его выбрали 9% респондентов. На втором месте – «Преступление и наказание» Федора Достоевского (7,5%), на третьем – «Война и мир» Льва Толстого (7%). В пятерку также вошли «Евгений Онегин» Александра Пушкина (6,5%) и «Анна Каренина» Льва Толстого (6%).

Большинство опрошенных (81%) заявили, что книга, прочтением которой они гордятся, повлияла на них. Чаще всего респонденты отмечали, что «литература заставила по-новому взглянуть на отношения с людьми» (20%), «помогла лучше понять историю страны или конкретной эпохи» (19%), «обогатила словарный запас и культуру речи» (18%). Еще 13% признались, что произведение пробудило интерес к чтению в целом, а у 12% опрошенных чтение таких книг изменило мировоззрение.

Респонденты также рассказали, что именно заставляет их испытывать гордость за прочитанное. Чаще всего – сложность поднимаемых тем (философских, нравственных, исторических): 28%. На втором месте – большой объем (18%), на третьем – культовый статус произведения (16%).

В основу исследования лег опрос, проведенный в июне 2026 года. В нем приняли участие абоненты Т2, пользователи сервиса Литрес, в том числе клиенты мультиподписки MiXX, включающей несколько онлайн-библиотек. Респондентам предложили ответить на вопросы в онлайн-форме.

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