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Военный из Заинска заключил брак со своей возлюбленной Ляйсан

Оба они правоохранители

pixabay.com

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Военнослужащий из Заинска Республики Татарстан Ильдар прибыл домой, чтобы заключить брак с девушкой Ляйсан, с которой они подружились 2 года назад, пишет «Татар-информ».

Оба они правоохранители. Весной боец поменял гражданскую службу на военную, когда заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

Супруга местного жителя призналась, что отпускать возлюбленного было сложно. Девушка ждет его живым и здоровым домой.

С начала 2024 года, 30 военных их Заинска, которые принимают участие в спецоперации, отпраздновали свою свадьбу.

С 2 сентября военные, которые заключили контракт, смогут получить до 2 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что новый театр Камала откроет свои двери для гостей во время форума «Казаныш-2024». Об этом рассказали в Институте развития региональной столице Республики Татарстан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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