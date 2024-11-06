Военный из Заинска заключил брак со своей возлюбленной Ляйсан

Военнослужащий из Заинска Республики Татарстан Ильдар прибыл домой, чтобы заключить брак с девушкой Ляйсан, с которой они подружились 2 года назад, пишет «Татар-информ».

Оба они правоохранители. Весной боец поменял гражданскую службу на военную, когда заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации.

Супруга местного жителя призналась, что отпускать возлюбленного было сложно. Девушка ждет его живым и здоровым домой.

С начала 2024 года, 30 военных их Заинска, которые принимают участие в спецоперации, отпраздновали свою свадьбу.

С 2 сентября военные, которые заключили контракт, смогут получить до 2 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что новый театр Камала откроет свои двери для гостей во время форума «Казаныш-2024». Об этом рассказали в Институте развития региональной столице Республики Татарстан.