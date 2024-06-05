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Внутри были дети: в селе Татарстана сильный ветер сорвал крышу школы и детсада

На момент сноса крыши в детском саду было 15 детей

ГУ МЧС России по Республике Татарстан

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Ураганный ветер сорвал кровлю Федоровской школы им. Тутаева в Кайбицком районе Татарстана. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ РТ.

В строении находятся одновременно школа и детсад. На момент сноса крыши в детском саду было 15 детей, в школе учеников не было. Потерпевших нет.

Ранее мы писали о том, что 75-метровый офис на берегу Кабана в Казани обещают открыть к марту 2027 года.

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