Внутри были дети: в селе Татарстана сильный ветер сорвал крышу школы и детсада

Ураганный ветер сорвал кровлю Федоровской школы им. Тутаева в Кайбицком районе Татарстана. Об этом рассказали в ГУ МЧС РФ РТ.

В строении находятся одновременно школа и детсад. На момент сноса крыши в детском саду было 15 детей, в школе учеников не было. Потерпевших нет.

Ранее мы писали о том, что 75-метровый офис на берегу Кабана в Казани обещают открыть к марту 2027 года.