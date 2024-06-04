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75-метровый офис на берегу Кабана в Казани обещают открыть к марту 2027 года

Объект появится возле IT-парка им. Башира Рамеева

pixabay.com

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Возведение офисного здания "Газпрома" в Казани могут закончить уже к марту 2027 года. Об этом сказано в паспорте объекта, который находится на заборе.

Строительные работы на берегу реки Кабан начались в апреле 2024 года. Действия были одобрены еще в 2022 году на градостроительной комиссии под руководством раиса Татарстана.

Объект появится возле IT-парка им. Башира Рамеева. Здание будет состоять из 3 башен высотой до 17 этажа, пишет "АиФ".

Ранее мы писали о том, что в Казани дорога утопает в пене.

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