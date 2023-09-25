Вновь подешевел «борщевой набор»: стало известно, как изменилась цена на овощи в РТ

В Татарстане в сентябре 2023 года вновь подешевел «борщевой набор»

В Татарстане вновь снизилась цена на овощи, которые входят в «борщевой набор». С 11 по 18 сентября упала цена на репчатый лук, морковь, картофель, свеклу и свежую белокочанную капусту.

Лидер по снижению цены среди продуктов, которые входят в «борщевой набор» - картофель. Он подешевел на 4,7% до 25,33 рубля за килограмм.

На 2,98% снизилась до 30,93 рубля за килограмм и цена столовой свеклы. Морковь подешевела на 2,27% - до 36,38 рубля за килограмм, что следует из данных, опубликованных Татарстанстатом.

Цена на лук уменьшилась за неделю на 1,67% - до 30,54 рубля за килограмм, а капуста теперь стоит 26,16 рубля за килограмм, что говорит о ее падении в цене на 1,27%.