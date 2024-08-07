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Власти Челнов объяснились за снос оград на кладбище

На кладбище сейчас проводят ремонт 8 оград

Екатерина Елисеева

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В Челнах власти сообщили, что они не имеют отношения к ликвидации оград на кладбище «Восточное».

Депутаты подчеркнули, что в апреле текущего года местный исполнительный комитет запретил ставить оградки в местах захоронения в апреле этого года.

В мэрии Казани рассказали, что на кладбище сейчас проводят ремонт 8 оград. При этом работники не увидели, что 20 оград оказались демонтированы, так как они находились на месте.

Ранее мы писали о том, что житель Татарстана выплатил алименты дочери, чтобы не лишиться 1-комнатной квартиры. Специалисты установили, что горе-отец официально не работал и накопил долг - 497 тысяч рублей. Приставы решили арестовать его однушку.

Кроме того, мы говорили, что в Казани был задержан мужчина, который после порезал приятеля после ДТП. Об этом рассказали в Росгвардии по Татарстану. Выяснилось, что все случилось вечером на Липатова в п. Дербышки.

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