Житель РТ выплатил алименты дочери, чтобы не лишиться 1-комнатной квартиры

Мужчина не желал переводить деньги своему ребенка, однако теперь суда с его заработной платы станет удерживать алименты.

В ГУФССП по Татарстану рассказали, что мужчина из Зеленодольска не отправлял денежные средства своей дочке и накопил огромный долг.

Специалисты установили, что горе-отец официально не работал и накопил долг - 497 тысяч рублей. Приставы решили арестовать его однушку.

Чтобы не потерять квартиру, мужчина все же выплатил все деньги и даже устроился на работу.

Ранее мы писали о том, что в Казани был задержан мужчина, который после порезал приятеля после ДТП. Об этом рассказали в Росгвардии по Татарстану. Выяснилось, что все случилось вечером на Липатова в п. Дербышки.

Кроме того, мы говорили, что в Казани на Айсылу Чижевскую, которая зарегистрировала брак со своим приемным ребенком, накинулись и едва не убили.