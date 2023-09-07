Вернутся 20 градусов: в Татарстане вновь потеплеет на выходных

В выходные 9 и 10 сентября жителям Татарстана обещают небольшое потепление

В Татарстане существенно снизилась температура воздуха сегодня, 7 сентября. Однако, синоптики заявляют, что на долго похолодание не задержится - уже в выходные потеплеет до 22 градусов тепла.

По прогнозу гидрометцентра Татарстана в пятницу, 8 сентября, сохранится холодная погода с небольшим дождем. Ночью температура воздуха опустится до 3-8 градусов тепла. а днем не поднимется выше 12-17 градусов.

А вот в выходные, 9 и 10 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди. Воздух днем в субботу прогреется до 17-22 градусов, а в воскресенье - до 15-20 градусов.

На следующей неделе, в первой половине, вновь прогнозируются дожди и северный ветер. Ночью столбики термометра покажут 6-11 градусов, а днем 14-19.