Новости Татарстана
· Полина Модестова

Вернутся 20 градусов: в Татарстане вновь потеплеет на выходных

В выходные 9 и 10 сентября жителям Татарстана обещают небольшое потепление
Вернутся 20 градусов: в Татарстане вновь потеплеет на выходных

Семён Ракшин

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В Татарстане существенно снизилась температура воздуха сегодня, 7 сентября. Однако, синоптики заявляют, что на долго похолодание не задержится - уже в выходные потеплеет до 22 градусов тепла.

По прогнозу гидрометцентра Татарстана в пятницу, 8 сентября, сохранится холодная погода с небольшим дождем. Ночью температура воздуха опустится до 3-8 градусов тепла. а днем не поднимется выше 12-17 градусов.

А вот в выходные, 9 и 10 сентября, ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут дожди. Воздух днем в субботу прогреется до 17-22 градусов, а в воскресенье - до 15-20 градусов.

На следующей неделе, в первой половине, вновь прогнозируются дожди и северный ветер. Ночью столбики термометра покажут 6-11 градусов, а днем 14-19.

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