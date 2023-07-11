Новости Татарстана
· Полина Модестова

Вверх по течению находится молочный завод: в реке Татарстана заметили массовый мор рыбы

Жители Татарстана сообщили о массовом море рыбы в Верхнеуслонском районе
Подписаться в Telegram

Местные жители села Макулово в Верхнеуслонском районе Татарстана пожаловались на состояние местной реки, которая впадает в Сулицу. Люди отмечают, что в воде видно большое количество мертвой рыбы, передает tatarstan24.tv. Вся она скопилась в том месте, где бобрами была построена плотина.

Местный житель, поделившийся кадрами, рассказал, что вода была затянута какой-то пленкой. С его слов, он увидел не только дохлую рыбу, но и крыс. Мужчина передает, что обнаружил произошедшее накануне вечером и уже сообщил о ситуации в министерство экологии и природоохранной прокуратуры. Напомним, что вверх по течению находится молочный завод.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

"У ребенка пошла ужасная сыпь": жители Казани жалуются на страшные последствия купания в Изумрудном озере

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы готовы на все: 4 неочевидных совета, чтобы подготовиться к пляжному сезону

отравить тараканов в квартире в москве с гарантией

Новости Татарстана

13 часов назад

"Яд отсасывать не нужно!": в Татарстане ребенок оказался в реанимации после укуса змеи

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцы, до отдыха рукой подать! Глемпинги, базы отдыха и эко-отели, где стоит побывать хотя бы раз

уборка в аптеке в Новосибирске

Новости Казани

11 часов назад

"Получил одобрение межведомственной комиссии": в историческом центре Казани появится очередное элитное жилье

Новости Казани

день назад

Провели ночь в аэропорту: пассажиры рейса Сочи-Казань оказались заложникам погоды

Новости Казани

день назад

Парень упал на нее с тарзанки: в Казани на озере утонула девочка-подросток

Лонгриды

5 часов назад

Приведет к быстрому старению кожи: врач дерматолог из Казани рассказала, до чего может довести пребывание на солнце

Новости Казани

день назад

Очень высокая конкуренция: власти Казани рассказали, в каких сферах работодателям сложнее всего
Лонгриды
день назад

Полоса препятствий на скорость и звездные гости: как прошел юбилейный десятый фестиваль по пахоте в Казани

Полоса препятствий на скорость и звездные гости: как прошел юбилейный десятый фестиваль по пахоте в Казани

Новости Татарстана

47 минут назад

Вверх по течению находится молочный завод: в реке Татарстана заметили массовый мор рыбы

Гид по скидкам Казани

день назад

Гид по скидкам Казани для тех, кто играет свадьбу в этом году

Новости Татарстана

час назад

Определит лимит добычи: в Татарстане разработали проект указа на лимит добычи охотничьих ресурсов

Новости Казани

2 часа назад

В целях безопасности: в Казани в день матча за Суперкубок ограничат продажу алкоголя
Первый город, где началось внедрение: до конца года в Челнах установят 7 тысяч умных домофонов
Новости Татарстана
4 часа назад

Первый город, где началось внедрение: до конца года в Челнах установят 7 тысяч умных домофонов

Важное в РТ

3 часа назад

ВТБ: спрос на кредиты по «Программе 1764» вырос в 2,5 раза

Новости Татарстана

3 часа назад

Выделят больше 2 миллиардов: в Татарстане реализуются проекты "Культура" и "Культурная среда"

Новости Татарстана

4 часа назад

Предоставят землю для ИЖС: в Татарстане участникам СВО могут начать бесплатно выдавать земельные участки
Как получить здоровые зубы и красивую улыбку без вреда для здоровья?
Интересное в Казани
5 дней назад

Как получить здоровые зубы и красивую улыбку без вреда для здоровья?