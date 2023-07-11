Жители Татарстана сообщили о массовом море рыбы в Верхнеуслонском районе

Местные жители села Макулово в Верхнеуслонском районе Татарстана пожаловались на состояние местной реки, которая впадает в Сулицу. Люди отмечают, что в воде видно большое количество мертвой рыбы, передает tatarstan24.tv. Вся она скопилась в том месте, где бобрами была построена плотина.

Местный житель, поделившийся кадрами, рассказал, что вода была затянута какой-то пленкой. С его слов, он увидел не только дохлую рыбу, но и крыс. Мужчина передает, что обнаружил произошедшее накануне вечером и уже сообщил о ситуации в министерство экологии и природоохранной прокуратуры. Напомним, что вверх по течению находится молочный завод.