Неадекват поколотил 3 машины в ЖК "Салават Купере".

Неизвестный человек повредил 3 автомобиля в жилом комплексе "Салават Купере" в региональной столице Республик Татарстан.

Неадекватный житель просто прогуливался со своим приятелем, когда неожиданно взбесился и накинулся на Nissan Xtrail. Мужчина выбил заднее стекло своим телом, а затем позже он поколотил ещё 2 машины.

Владельцы пострадавших автомобилей написали заявления. В настоящее время правоохранители ищут нарушителя порядка. Об этом рассказали в телеграм-канале "Mash Iptash".

Ранее мы писали о том, что в Казани таксист ранил 40-летнего пассажира с сыном ножом. На место прибыли скорая медицинская помощь и сотрудники полиции.

По предварительным данным, ссора произошла из-за открытой бутылки пива и отказа людей платить за проезд. Известно, что семья вызвала такси к бане на ул. 1 Мая до Салават Купере.