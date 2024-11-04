Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Неадекват поколотил 3 машины в ЖК "Салават Купере".

Неадекватный житель просто прогуливался со свои...

Mash Iptash

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Неизвестный человек повредил 3 автомобиля в жилом комплексе "Салават Купере" в региональной столице Республик Татарстан.

Неадекватный житель просто прогуливался со своим приятелем, когда неожиданно взбесился и накинулся на Nissan Xtrail. Мужчина выбил заднее стекло своим телом, а затем позже он поколотил ещё 2 машины.

Владельцы пострадавших автомобилей написали заявления. В настоящее время правоохранители ищут нарушителя порядка. Об этом рассказали в телеграм-канале "Mash Iptash".

Ранее мы писали о том, что в Казани таксист ранил 40-летнего пассажира с сыном ножом. На место прибыли скорая медицинская помощь и сотрудники полиции.

По предварительным данным, ссора произошла из-за открытой бутылки пива и отказа людей платить за проезд. Известно, что семья вызвала такси к бане на ул. 1 Мая до Салават Купере.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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