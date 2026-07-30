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Нейросети вошли в топ-5 популярных цифровых сервисов у пассажиров казанского аэропорта – Билайн

Служба новостей Автор статьи
Билайн проанализировал, как клиенты использовал...

Фото: пресс-служба Билайна

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Билайн проанализировал, как клиенты использовали мобильный интернет в аэропорту Казани в первой половине лета. Исследование показало, что нейросети вошли в число пяти самых популярных цифровых сервисов у пассажиров 16–44 лет. При этом миллениалы (29–44 года) оказались самыми активными пользователями нейросетей в аэропорту.

Всего за июнь и начало июля клиенты Билайна скачали здесь 79 тысяч гигабайт мобильного интернет-трафика, что почти на 30% выше, чем за аналогичный срок весной. Сеть успешно справилась с повышенной нагрузкой, вызванной стартом сезона отпусков.

Социальные сети стали самым популярным типом контента у пассажиров всех возрастов*. У зумеров (молодые люди до 28 лет) в фаворитах оказались еще и мессенджеры. Поколение Х (от 45 до 59 лет) активнее обращалось к образовательным сервисам и маркетплейсам, а клиенты старше 60 лет чаще других читали книги и смотрели видео.

Самыми активными потребителями мобильного интернета в казанском аэропорту стали миллениалы – на их долю пришлось 59% от общего объема данных в сети. Трафик остальных поколений распределился следующим образом: иксы скачали 21%, зумеры – около 11%, а бумеры – 8% данных.

«Аэропорт — это локация, где трафиковая нагрузка увеличивается кратно с наступлением летнего сезона. Наши клиенты здесь активно пользуются всеми возможностями 4G: они бронируют отели онлайн, строят маршруты, управляют умным домом на расстоянии и др. Чтобы удовлетворить этот растущий спрос, мы постоянно оптимизируем обслуживающую аэропорт инфраструктуру, обеспечивая высокие скорости мобильного интернета даже при одномоментном подключении к сети тысячи гаджетов», – комментирует директор Казанского отделения Билайна Анвар Шахмаев.

*На основе обезличенной статистики в аэропорту Казани, снятой с 1 марта по 11 апреля и 1 июня по 12 июля 2026 года

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