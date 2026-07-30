В «Салават Купере» откроют один из самых больших центров для детей с ОВЗ

В сентябре в казанском микрорайоне «Салават Купере» заработает пятый центр сети «Добрая Казань» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это будет первая площадка, где на постоянной основе начнут принимать врачи — невролог и другие специалисты. Ремонт в здании на улице Наиля Юсупова, 3б уже на финише.

Мэр Ильсур Метшин лично оценил, как продвигаются работы. Он подчеркнул, что такой центр в шаговой доступности очень важен для семей: в микрорайоне живут больше 500 детей с инвалидностью, а до сих пор подобных учреждений поблизости не было.

Помещение площадью 400 квадратов вместит восемь кабинетов и общие зоны. Здесь будут заниматься с ребятами, у которых расстройства аутистического спектра, задержка развития, проблемы с речью, слухом или опорно-двигательным аппаратом. Главная фишка — совместная работа медиков, педагогов и психологов над индивидуальными программами. В планах и первый в сети тренажёр для иппотерапии, похожий на движущуюся лошадь: он поможет детям с ДЦП.

Оборудуют и самую оснащённую тренировочную квартиру среди всех «Добрых Казаней». Там детей научат бытовым навыкам — готовить, пользоваться техникой. Появятся два ресурсных класса для индивидуального обучения и сенсорная комната, где можно снизить тревожность. Ещё будут занятия робототехникой, музыкой, рисованием. Сейчас набирают команду из 18 специалистов: тьюторов, дефектологов, массажистов и педагогов.

Ремонт планируют закончить к концу августа, чтобы в сентябре центр открылся. Он сможет принимать до 500 детей в год — не только из «Салават Купере», но и из Юдино, Залесного и соседних районов. Уже работающие четыре центра помогают более четырём тысячам детей с ОВЗ.