В Челнах приставы нашли алиментщицу с долгом более 2,5 млн рублей

Жительница Набережных Челнов задолжала своему ребенку 2,5 миллиона рублей по алиментам. Женщина скрывалась в съемной квартире, хотя ее собственное жилье пустовало. Приставы объявили ее в розыск в марте 2025 года, а уже в июле 2026 установили адрес и нагрянули в гости.

Сначала челнинка не открывала — прикинулась другим человеком. Но потом все же впустила сотрудников. Добровольно ехать в отдел она отказалась — пришлось доставлять принудительно.

На женщину составили два административных протокола: за неуплату алиментов и за воспрепятствование работе приставов. Суд назначил 100 часов обязательных работ и штраф. Задолженность по алиментам с неё никто не снимал — платить придется полностью.