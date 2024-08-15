В Татарстане заболеваемость ковидом за неделю выросла на 32%

По информации портала СтопКоронавирус.рф, на 6 августа 2024 года, зафиксировано 55 случаев заражения, а уже к 13 августа — 73 заболевших. Рост составил — 32%.

В настоящее время в 95% случаев COVID-19 проходит с симптомами ОРВИ.

На минувшей неделе в больницу с коронавирусом попали 52 человека. Выписались 8 пациентов. К счастью, никто не умер.

Одна из причин роста заболеваемости - изменение температуры, а также период отпусков, в которых люди постоянно контактируют с самыми разными людьми.

Ранее мы писали о том, что в Набережных Челнах 45-летнего мужчину придавило полуприцепом насмерть. Сотрудники ГАИ в Челнах сообщили, что из-за невнимательности умер 45-летний человек.

Кроме того, мы говорили, что в Казани кафе «Азу» закрыли после того, как 6 посетителей отравились. В настоящее время специалисты опечатали заведение.