В Татарстане в аварии с 2 легковушками «Лада Гранта» пострадали 5 человек

В Республике Татарстан в серьезном ДТП с 2 легковыми автомобилями пострадали 5 человек. Об этом рассказали свидетели.

Все случилось на трассе Набережные Челны-Сарманово. Там столкнулись между собой 2 легковушки «Лада Гранта».

Как итог, травмы получили 5 человек, в частности 2 детей. На место отправились медики и оказали всем потерпешим всю необходимую помощь, пишет «Татар-информ».

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