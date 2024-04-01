В Казани 7-летний ребёнок утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено дело

7-летний мальчик утонул в бассейне фитнес-клуба в Казани. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Татарстана. Все случилось в Советском районе региональной столицы.

В сообщении сказано, что прокуратура уже организовала проверку. Чтобы выяснить причины и обстоятельств смерти малыша, на место отправился представитель надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры рассказали, что другие причины гибели отдыхающего не приводятся.

Ранее мы писали о том, что в Казани выписали из больницы всех заболевших сотрудников «Нэфис Косметикс».