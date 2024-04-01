Новости Татарстана
· Екатерина Елисеева

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

В Казани 7-летний ребёнок утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено дело
В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

pixabay.com

Подписаться в Telegram

7-летний мальчик утонул в бассейне фитнес-клуба в Казани. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Татарстана. Все случилось в Советском районе региональной столицы.

В сообщении сказано, что прокуратура уже организовала проверку. Чтобы выяснить причины и обстоятельств смерти малыша, на место отправился представитель надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры рассказали, что другие причины гибели отдыхающего не приводятся.

Ранее мы писали о том, что в Казани выписали из больницы всех заболевших сотрудников «Нэфис Косметикс».

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Стало известно, когда студенты в Татарстане начнут получать стипендию выше 13 тысяч рублей

Новости Казани

15 часов назад

Экспертиза одобрила возведение разворота на Мамадышском тракте в Казани

сетка вентиляционная мелкая от тараканов и клопов

Новости Татарстана

14 часов назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

цена на электромонтажные работы в деревянном доме в Москве

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

Новости Казани

день назад

В Казани до парка «Урам» будет ходить автобус

Новости Татарстана

15 часов назад

Из Альметьевска в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз

Новости Татарстана

33 минуты назад

В Казани подросток-водитель травмировал сотрудника полиции при задержании
Новости Татарстана
час назад

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

В Казани 7-летний мальчик утонул в бассейне в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело

Новости Татарстана

14 часов назад

В Набережных Челнах скончалась 30-летняя онколог Алия Шамбазова

Новости Казани

15 часов назад

Экспертиза одобрила возведение разворота на Мамадышском тракте в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

Из Альметьевска в зону СВО отправили очередной гуманитарный груз

Новости Татарстана

15 часов назад

Бывший президент «Рубина» возглавил чувашскую национальную автономию
В Казани подросток-водитель травмировал сотрудника полиции при задержании
Новости Татарстана
33 минуты назад

В Казани подросток-водитель травмировал сотрудника полиции при задержании

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане за сутки зафиксировали 110 ДТП

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане начинается санитарно-экологический двухмесячник

Новости Казани

день назад

В Казани до парка «Урам» будет ходить автобус
Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин