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В Татарстане уже 9 случаев лихорадки Западного Нила

Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по Респуб...

pixabay.com

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В регионе было зафиксировано уже 9 случаев вируса лихорадки Западного Нила. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по Республике Татарстан.

Все пациенты в настоящее время лечатся в местной клинической инфекционной больнице.

Ранее мы писали о том, что количество обнаруженных случаев вируса лихорадки Западного Нила в РТ увеличилось до 6. Об этом рассказали в Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Кроме того, мы говорили, что Роспотребнадзор Республики Татарстан не обнаружил лихорадку Западного Нила. Специалисты провели проверку после появления 4 случаев лихорадки. В местах отдыха заразившихся были пойманы комары, однако ни у кого из них не было вируса.

Также, мы сообщали, что из-за сальмонеллеза в Татарстане временно закрыли кафе «Василек». Эксперты зафиксировали нарушения к организации обеспечения едой.

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