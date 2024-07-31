Из-за сальмонеллеза в РТ временно закрыли кафе «Василек»

После обнаружения сальмонеллеза у клиента кафе «Василек» в Пестречинском районе сотрудники Роспотребнадзора по РТ провели проверку в отношении индивидуального предпринимателя. Об этом рассказали в ведомстве.

Эксперты зафиксировали нарушения к организации обеспечения едой. В том числе, обработка только поступившей и готовой продукции проводилась на одних и тех же покрытиях.

Помимо этого, в заведении было больше 60 кг товаров без маркировки и нужных документов. Были составлены протоколы. Суд запретил кафе работать 30 суток.

Ранее мы писали о том, что в Республике Татарстан 10 школьников не получили аттестат из-за блогеров. 8 участников ОГЭ и 2 ЕГЭ не участвовали в ГИА.

Кроме того, мы говорили, что после драки мигрантов в Казани возбуждено уголовное дело. Ссора началась между 2 строителями, однако через некотрое время к ней подключились все остальные.