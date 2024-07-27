В Татарстане с 15 июля капуста подорожала на 6,84%
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С 15 по 22 июля 2024 года, в РТ выросли цены на сосиски, помидоры, картофель и капусту. Дешевле за это время стали колбаса, огурцы и свекла. Об этом стало известно из Татарстанстата.
Сосиски подорожали на 1,34%, до 409,28 руб/кг. Помидоры - на 1,64%, до 162,09 руб/кг. Гречка подорожала на 1,53%, до 52,68 руб/кг.
Картофель поднялся в цене на 1,50%, до 51,85 руб/кг. Капуста — на 6,84%, до 45,86 руб/кг.
При этом, в регионе стали дешевле лук, свекла и морковь — до 44,11 руб/кг, до 60,70 руб. и до 58,88 руб.
Курицу теперь можно купить до 198,54 руб/кг, вареную колбасу до 438,89 руб/кг и яички до 101,45 руб.
Помимо этого, огурцы стоят до 105,65 рубля. Яблоки подешевели до 138,41 руб., а бананы до 149,42 руб.
Ранее мы писали о том, что в Татарстане с 1 марта 2025 ограничат время и места продажи алкоголя.
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