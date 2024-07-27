Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане с 1 марта 2025 ограничат время и места продажи алкоголя

По мнению специалистов, ограничения коснутся 18...

pixabay.com

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Глава Республики Татарстан подписал закон о новых ограничениях в отношении продажи спиртных напитков. Теперь с 2025 года в магазинах, которые находятся в многоквартирных жилых домах, нельзя будет продавать алкоголь с 22 до 10 часов. Исключением являются рестораны.

Согласно закону, в регионе теперь не получится купить в некоторых общепитах спиртные напитки в период с 22 часов до 10 часов.

Новый запрет вступит в силу уже с 1 марта следующего года. По мнению специалистов, ограничения коснутся 186 торговых точек в Казани и еще 59 по всему Татарстану.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане зафиксировали 4 случая лихорадки Западного Нила. Известно, что больше 80% заболеваний фиксируются в субъектах Южного федерального округа.

Кроме того, мы говорили, что в Лениногорске Татарстана 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости.

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