В Татарстане разработан законопроект против ложных свидетельств о рождении детей

В Государственном совете РТ был подготовлен законопроект, который направлен на борьбу с регистрацией несуществующих детей. Документ сейчас рассматривают специалисты.

В нем говорится, что в регионе фиксируется практика регистрации рождения младенцев вне больниц. Порой в ЗАГС приходят люди, заявляют о рождении ребенка и показывают документы, которые никто не проверяет, так как у работников учреждения нет таких полномочий. Этим пользуются злоумышленники для получения соцвыплат.

За 5 лет ущерб бюджету страны от мошенников составил не меньше 7 млн рублей. По этой причине чиновники предлагают регистрировать малышей по заявлениям очевидцев родов только тогда, когда мать относится к малочисленным народам, которые ведут кочевой или полукочевой образ жизни или если младенец родился в отдаленном или малонаселенном пункте.