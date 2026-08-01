Экономика

Рост цен на топливо ниже инфляции, но очереди только у сетевых АЗС

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Свердловской области бензин и дизтопливо подо...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Свердловской области цены на бензин и дизтопливо поднялись на всех заправках, но очереди образуются только у сетевых АЗС. Как заявил руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов, рост цен на таких заправках ниже индекса потребительской инфляции.

При этом запасов топлива в регионе хватит минимум на неделю при активном потреблении — это следует из ежедневного мониторинга антимонопольной службы. Шалабодов уточнил, что не может назвать точный объём на нефтебазах вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), но десятков тысяч тонн достаточно более чем на неделю.

По его словам, наполняемость нефтебаз и до 2026 года была плавающей и зависела от логистики поставщика: у одних цистерны на АЗС приезжают каждые два-три дня, у других — раз в 10–14 дней. Всего в Свердловской области работают 690 заправок: 262 принадлежат трём крупным ВИНК, 428 — 74 независимым розничным продавцам.

Независимые участники рынка собственных хранилищ не имеют, поэтому в мониторинг запасов попадают данные только сетевиков. На заправках ВИНК бензин АИ-92 подорожал на 4,75%, АИ-95 — на 4,58%, дизтопливо — на 4,79%, добавил глава свердловского УФАС.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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