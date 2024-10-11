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В Татарстане после ДТП с 2 автобусами возбуждено дело

Было возбуждено дело по факту оказания услуг, к...

ГАИ

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В Татарстане было заведено уголовное дело после ДТП с участием 2 автобусов, в котором умерли 2 человека. Об этом рассказал старший помощник Следственного управления Следственного комитета по РТ Андрей Шептицкий.

Сейчас следствие установило, что водитель общественного транспорта во время разворота не уступил дорогу автобусу, в котором не было людей кроме водителя. Как итог, случилось столкновение.

Было возбуждено дело по факту оказания услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Напомним, на трассе М7 в Мензелинском районе в ДТП погибли 2 человека и 9 пострадали. Известно, что в первом транспорте было 12 человек.

Для установления обстоятельств случившегося на место выехал и. о. прокурора Мензелинского района РТ Тимур Габдуллин. Началась проверка.

Ранее мы писали о том, что в РТ похолодает до -10 градусов.

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