В Татарстане пенсионер разделся до носков и голый прыгнул в бассейн перед детьми
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Пожилой мужчина из Богатых Сабов Татарстана разделся перед детьми и залез в бассейн.
Как рассказали местные жители, пенсионер часто злоупотребляет алкоголем и ведет себя странно. Не так давно он увидел бассейн на улице, снял с себя всю одежду кроме носков и нырнул на дно.
Мужчина заявил, что хотел взбодриться и не увидел детей, пишет Mash Iptash.
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