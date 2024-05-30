В Татарстане пенсионер разделся до носков и голый прыгнул в бассейн перед детьми

Пожилой мужчина из Богатых Сабов Татарстана разделся перед детьми и залез в бассейн.

Как рассказали местные жители, пенсионер часто злоупотребляет алкоголем и ведет себя странно. Не так давно он увидел бассейн на улице, снял с себя всю одежду кроме носков и нырнул на дно.

Мужчина заявил, что хотел взбодриться и не увидел детей, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Казани на Белинского водитель Hyundai сбил 12-летнего мальчика на велосипеде.