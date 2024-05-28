В Татарстане ожидается жара до 26 градусов

В Республике Татарстан 28 мая 2024 года, осадки не прогнозируются. Ветер юго-западный, ночью 3-8 метров в секунду, а днем ожидается до 11 метров в секунду. Об этом стало известно от специалистов Гидрометцентра РТ.

Минимальная температура воздуха в ночное время ожидается от +1 до +6 градусов, в отдельных районах прогнозируются заморозки до -2 градусов. Максимальная температура днем от +21 до +26 градусов.

Ранее мы писали о том, что в детских лагерях Татарстана МЧС выявило нарушения пожарной безопасности.