В детских лагерях Татарстана МЧС выявило нарушения пожарной безопасности

В Республике Татарстан проведена проверка всех 116 стационарных объектов отдыха и оздоровления детей, где было выявлено 52 нарушения пожарной безопасности в 11 из них.



Результаты проверок были объявлены главным госинспектором по пожарному надзору Максимом Трущиным на специальном брифинге. Сейчас 75% выявленных нарушений уже устранены, но пять детских оздоровительных лагерей все еще находятся под особым контролем:

«Алмалы» в Агрызском районе;

«Солнечный» и «Юность» в Альметьевском районе;

«Солнышко» и «Ровесник» в Чистопольском районе.



По словам Трущина, в основном нарушения связаны с режимом работы учреждений: неочищенные территории, устаревшие средства пожаротушения и проблемы с автоматической сигнализацией.



Ежегодно сотрудники МЧС проводят обучающие инструктажи для персонала лагерей по действиям при пожаре. Такие тренировки проводятся для каждой новой смены, чтобы гарантировать безопасность детей и персонала.