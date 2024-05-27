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В детских лагерях Татарстана МЧС выявило нарушения пожарной безопасности

В Республике Татарстан проведена проверка всех 116 стационарных объектов отдыха и оздоровления детей, где было выявлено 52 нарушения пожарной безопасности в 11 из них.

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В Республике Татарстан проведена проверка всех 116 стационарных объектов отдыха и оздоровления детей, где было выявлено 52 нарушения пожарной безопасности в 11 из них.

Результаты проверок были объявлены главным госинспектором по пожарному надзору Максимом Трущиным на специальном брифинге. Сейчас 75% выявленных нарушений уже устранены, но пять детских оздоровительных лагерей все еще находятся под особым контролем:

  • «Алмалы» в Агрызском районе;
  • «Солнечный» и «Юность» в Альметьевском районе;
  • «Солнышко» и «Ровесник» в Чистопольском районе.


По словам Трущина, в основном нарушения связаны с режимом работы учреждений: неочищенные территории, устаревшие средства пожаротушения и проблемы с автоматической сигнализацией.

Ежегодно сотрудники МЧС проводят обучающие инструктажи для персонала лагерей по действиям при пожаре. Такие тренировки проводятся для каждой новой смены, чтобы гарантировать безопасность детей и персонала.

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