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В Татарстане ожидается -3 градуса

20 и 21 сентября 2024 года, в Татарстане будут ...

pixabay.com

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В РТ прогнозируется похолодание до -3 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
По информации синоптиков, уже сегодня ожидаются дожди и грозы, а также ветер до 18 м/с.

20 и 21 сентября 2024 года, в Татарстане будут кратковременные дожди. Ночью похолодает до +12 градусов, а днем прогнозируется +20 градусов.

22 сентября днем, по сведениям метеорологов, будет до +16 градусов, ночью не больше +10 градусов с дождем.

23 и 24 сентября днем ожидается похожая погода, а ночью похолодает до -3 градусов. Могут быть осадки в виде дождя.

Ранее мы писали о том, что уже с 5 по 10 октября 2024 года, в домах Татарстана начнется сезон отопления. Как сказал специалист, эксперты проверили 700 домов и в каждом были зафиксированы нарушения.

Об этом сообщил руководитель Государственной жилищной инспекции по Татарстану Александр Тыгин.

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