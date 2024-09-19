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Уже с 5 по 10 октября в домах Татарстана начнется сезон отопления

Об этом сообщил руководитель Государственной жи...

Екатерина Елисеева

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В РТ отопительный сезон стартует уже в период с 5 по 10 октября 2024 года. Об этом сообщил руководитель Государственной жилищной инспекции по Татарстану Александр Тыгин.

Как сказал специалист, эксперты проверили 700 домов, и в каждом были зафиксированы нарушения. Тыгин отметил, что более чем в 100 случаях приходилось принимать специальные меры. Приблизительно в 15% жилого фонда были нарушения, по словам руководителя ГЖИ.

Кроме того, глава инспекции обратился к людям и попросил их обращаться в специалистам, если они замечают какие-либо нарушения у себя дома, пишет inkazan.

Ранее мы писали о том, что татарстанский боец не получал выплаты за участие в зоне специальной военной операции из-за долгов по кредиту. Об этом рассказали в Генпрокуратуре РФ.

Мужчина неоднократно обращался к судебным приставам, чтобы остановить исполнительные производства.

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