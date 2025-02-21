В Татарстане ожидается -28 градусов

Жителей Татарстана предупреждают о неблагоприятных погодных условиях 22 февраля. По информации Гидрометцентра РТ, в ночные и утренние часы температура воздуха может опуститься до -25…-28 градусов при прояснениях.

Также в отдельных районах республики, в том числе в Казани, ожидается туман, что приведет к снижению видимости на дорогах. Водителям и пешеходам советуют проявлять повышенную осторожность.

Ранее мы писали о том, что 63-летний казанец выпал с балкона, когда счищал сосульки.