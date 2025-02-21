63-летний казанец выпал с балкона, когда счищал сосульки

21 февраля утром под окнами дома №44 по улице Фучика был найден 63-летний мужчина с тяжелыми травмами. На место происшествия оперативно прибыли медики, однако спасти пострадавшего не удалось — он уже скончался.

По информации источников KazanFirst, мужчина пытался очистить кочергой сосульки с крыши своего балкона. В какой-то момент он потерял равновесие и упал с девятого этажа. Трагедия произошла на глазах его супруги.

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