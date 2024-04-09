Житель Татарстана пожаловался в инспекцию на просроченное пиво нижнекамской фирмы

Государственная алкогольная инспекция приняла жалобу от жителя Республики Татарстан на просроченное пиво. Покупатель приобрел напиток нижнекамской фирмы и очень разочаровался, когда увидел, что его пиво просрочено.

Ведомство обратилась с административным иском в татарстанский суд, который встал на сторону потребителя и обязал компанию выплатить штраф. Бизнесмен после этого обратился в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд с просьбой отменить решение суда первой инстанции, однако ничего не вышло.

Теперь фирме придется заплатить штраф.

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