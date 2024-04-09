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· Екатерина Елисеева

В Казани Татарстана арестовали директора Института международных отношений КФУ

В Казани до 28 мая арестовали директора Института международных отношений КФУ
В Казани Татарстана арестовали директора Института международных отношений КФУ

InnaBasyrova/Википедия

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Руководителя Института международных отношений КФУ Рамиля Хайрутдинова арестовали до 28 мая 2024 года. Мужчина подозревается в превышении своих обязанностей и крупном мошенничестве, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Советского райсуда Казани.

Директора обвиняют в совершении преступлений по части 4 статьи 159, пункту "г", "е" части 3 статьи 286 УК РФ.

В пресс-службе сообщили, что, по информации следствия, в период с 2022 по 2023 год Хайрутдинов и другие лица КФУ путем обмана украли деньги университета, которые были выделены на финансирование НИЛ "Восточный разряд" и НИЛ "Клио+". Общая сумма - больше 2 000 000 рублей.

Ранее мы писали о том, что в Зеленодольске Татарстана после рейда по мигрантам из РФ выдворены 30 нелегалов.

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