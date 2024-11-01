В Татарстане мужчина поджег себя на заседании суда в СИЗО № 5

В Республике Татарстане мужчина совершил попытку самосожжения в СИЗО № 5.

По сведениям, которые были получены из местных телеграм-каналов, все случилось прямо в ходе судебного заседания по видеосвязи в Зеленодольском суде Республики Татарстан. Фигуранта обвиняли в вымогательстве с другими людьми и в участии в преступной группе.

К счастью, работники охраны вовремя предотвратили самосожжение. О состоянии потерпевшего в настоящее время ничего неизвестно.

Ранее мы писали о том, что в региональной столице Татарстана мужчина спас супругу с 2 детьми, несмотря на то, что было отравление газом. Об этом рассказали в Государственной жилищной инспекции.

Сам мужчина подумал, что именно жена могла специально открыла газ. В ГЖИ отметили, что каким-то чудом не случился взрыв, потому что страшные последствия могли случиться после обыкновенного включения света.