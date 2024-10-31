Отец 2 детей случайно спас свою семью от смерти

В региональной столице Татарстана мужчина спас супругу с 2 детьми, несмотря на то, что у него было отравление газом. Об этом рассказали в Государственной жилищной инспекции.

Выяснилось, что местный житель пришел домой, однако возлюбленная не вышла его встречать. Тогда он зашел на кухню и заметил, что конфорки у плиты открыты.

В это время в квартире были женщина и 2 сыновей 2,5 года и 10 месяцев. Они получили отравление и были госпитализированы в больницы.

Сам мужчина подумал, что именно жена могла специально открыла газ.

Специалисты сообщили, что пара снимает квартиру на ул. Мавлютова, 9. В настоящее время на плиту установлена заглушка.

В ГЖИ отметили, что каким-то чудом не случился взрыв, потому что страшные последствия могли случиться после обыкновенного включения света.

Ранее мы писали о том, что на складе Wildberries в Казани придавило человека.