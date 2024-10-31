Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Отец 2 детей случайно спас свою семью от смерти

Сам мужчина подумал, что именно жена могла спец...

pixabay.com

Подписаться в Telegram

В региональной столице Татарстана мужчина спас супругу с 2 детьми, несмотря на то, что у него было отравление газом. Об этом рассказали в Государственной жилищной инспекции.

Выяснилось, что местный житель пришел домой, однако возлюбленная не вышла его встречать. Тогда он зашел на кухню и заметил, что конфорки у плиты открыты.

В это время в квартире были женщина и 2 сыновей 2,5 года и 10 месяцев. Они получили отравление и были госпитализированы в больницы.

Сам мужчина подумал, что именно жена могла специально открыла газ.

Специалисты сообщили, что пара снимает квартиру на ул. Мавлютова, 9. В настоящее время на плиту установлена заглушка.

В ГЖИ отметили, что каким-то чудом не случился взрыв, потому что страшные последствия могли случиться после обыкновенного включения света.

Ранее мы писали о том, что на складе Wildberries в Казани придавило человека.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

5 часов назад

В Казани с 7 ноября ограничат движение на улице Васильченко

Интересное в Казани

21 час назад

Современное решение или бесполезная трата денег? Казанцы рассказали о жизни в каркасных домах зимой

отравление тараканов в люберцах

Новости Татарстана

23 часа назад

Татарстанская семья бойца СВО лишилась денег, вложившись в кооператив

Важное в РТ

3 дня назад

МТС предупредит татарстанцев о телефонном мошенничестве во время разговора

микротоковая терапия лица москва в Москве

Новости Казани

6 часов назад

Появилось видео наезда легковушки на 73-летнюю женщину в Казани

Новости Казани

7 часов назад

В Казани перенесли открытие терм

Новости Казани

4 часа назад

В Казани откроются 2 катка

Новости Татарстана

день назад

Появились видео снегопада в Лениногорске и Бугульме

Новости Казани

6 часов назад

В Казани с 31 октября по 6 декабря сузят дорогу на улице Гаврилова
Новости Татарстана
2 дня назад

Гигантский лимон весом в 1,3 кг вырастила семья из Татарстана

В минувшем году их лимон был весом 900 граммов

Новости Казани

41 минуту назад

Отец 2 детей случайно спас свою семью от смерти

Интересное в Казани

23 часа назад

Это нужно знать перед тем, как решите строить свой дом: эксперт из Казани делится практическими советами при планировании строительства дома

Новости Татарстана

2 часа назад

Метеоролог КФУ Переведенцев рассказал, когда в РТ начнется резкое похолодание

Новости Казани

2 часа назад

Венесуэла отозвала своего посла из Бразилии после вето на вступление в БРИКС
Каркас елки в Казани обновят за 10,5 млн рублей
Новости Казани
2 часа назад

Каркас елки в Казани обновят за 10,5 млн рублей

Новости Казани

4 часа назад

В Казани решили ввести туристический налог уже с 1 января 2025 года

Новости Татарстана

6 часов назад

США ввели санкции против 6 татарстанских компаний

Новости Татарстана

21 час назад

Йодированная соль: правда ли, что она опасна для людей и почему
С 28 октября ВТБ повышает ставки по накопительн...
Новости России
5 дней назад

С 28 октября ВТБ повышает ставки по накопительным продуктам