Новости Казани

Казань обошла Петербург: Метшин поднялся на 2-е место в рейтинге мэров

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Мэр Казани Ильсур Метшин поднялся на второе место в рейтинге глав городов России, обогнав петербургского коллегу Александра Беглова. Исследование центра «Рейтинг» охватило 88 городов. Лидером остаётся мэр Москвы Сергей Собянин, третье место у главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина.

Высокую оценку Казани эксперты объясняют развитием городской среды и крупными инфраструктурными проектами. Столица Татарстана также вошла в десятку популярных туристических направлений этим летом.

В предыдущем рейтинге (апрель–май) Метшин был третьим, а Беглов — вторым. Теперь Беглов опустился на шестое место. Эксперты связывают это с проблемами Петербурга: последствия июньского шторма устраняли медленно, купаться разрешили лишь на двух из 24 пляжей, а проект зоопарка за 100 миллиардов рублей вызвал споры.

Максим Ряшин, работающий главой Ханты-Мансийска почти 15 лет, сохраняет позиции в топе благодаря инфраструктурным проектам. Месяцем ранее Метшин уже был лидером медиарейтинга глав городов Приволжья.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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