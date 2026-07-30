Казань обошла Петербург: Метшин поднялся на 2-е место в рейтинге мэров

Мэр Казани Ильсур Метшин поднялся на второе место в рейтинге глав городов России, обогнав петербургского коллегу Александра Беглова. Исследование центра «Рейтинг» охватило 88 городов. Лидером остаётся мэр Москвы Сергей Собянин, третье место у главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина.

Высокую оценку Казани эксперты объясняют развитием городской среды и крупными инфраструктурными проектами. Столица Татарстана также вошла в десятку популярных туристических направлений этим летом.

В предыдущем рейтинге (апрель–май) Метшин был третьим, а Беглов — вторым. Теперь Беглов опустился на шестое место. Эксперты связывают это с проблемами Петербурга: последствия июньского шторма устраняли медленно, купаться разрешили лишь на двух из 24 пляжей, а проект зоопарка за 100 миллиардов рублей вызвал споры.

Максим Ряшин, работающий главой Ханты-Мансийска почти 15 лет, сохраняет позиции в топе благодаря инфраструктурным проектам. Месяцем ранее Метшин уже был лидером медиарейтинга глав городов Приволжья.