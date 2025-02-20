В Татарстане ДУМ опубликовало расписание поста в Рамадан

Духовное управление мусульман Татарстана обнародовало график поста в месяц Рамадан. Верующим необходимо завершать утренний приём пищи (сухур) до начала молитвы фаджр, а разговение (ифтар) начинается с заходом солнца во время вечерней молитвы — магриб.

Так, 1 марта, в первый день Рамадана, пост продлится с 4:31 до 17:19.

В 2025 году Рамадан начнётся с заходом солнца 28 февраля и завершится 29 марта. Завершение поста отметят праздником Ураза-байрам в конце месяца.

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