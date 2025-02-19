Татарстанцам рассказали, как начать заниматься спортом и не бросить: 3 лайфхака

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) постоянно напоминает о важности физической активности. Спорт – это не только соревнования и рекорды, но и залог крепкого здоровья. Регулярные тренировки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и других болезней, улучшают выносливость, помогают поддерживать нормальный вес и даже продлевают жизнь.

Однако многие бросают тренировки, так и не добившись желаемого результата. Как отмечает Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL компании «Медскан», почти половина людей, купивших абонемент в спортзал, прекращают занятия в первые два месяца. Причина – завышенные ожидания и разочарование в отсутствии быстрых изменений.

Чтобы спорт стал частью жизни и приносил результат, важно правильно подойти к его выбору.

Как начать тренироваться и не забросить?

Выберите подходящий вид активности

Нет необходимости заставлять себя бегать или поднимать тяжести, если это не приносит удовольствия. Попробуйте разные варианты – плавание, танцы, йогу, групповые тренировки – и найдите то, что вам действительно нравится.

Не перегружайте организм

Резкий старт с максимальными нагрузками может привести к травмам и быстрой потере мотивации. Начинайте постепенно, слушая своё тело и увеличивая интенсивность со временем.

Создайте комфортную атмосферу

Заниматься спортом будет легче, если тренировки будут приятными. Важно выбрать удобное время, комфортное место, подходящую экипировку и музыку, которая поможет настроиться на активность.

Важно учитывать индивидуальные особенности организма. Если вес не уходит, выносливость не растёт, возможно, стоит пересмотреть методику тренировок или проверить состояние здоровья. Малиновская рекомендует перед началом занятий пройти медицинский чекап, например, сдать анализы из комплекса «Контроль веса», чтобы выявить возможные проблемы.

ВОЗ рекомендует уделять физической активности всего 43 минуты в день. Даже если нет возможности ходить в зал, старайтесь больше двигаться: ходите пешком, поднимайтесь по лестнице, занимайтесь активными хобби. Главное – делать спорт привычной частью жизни.