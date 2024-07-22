В Татарстане было объявлено штормовое предупреждение

Сегодня утром 22 июля 2024 года, от УГМС Татарстана пришло штормовое предупреждение, в регионе прогнозируются ливни.

В первой половине дня некоторых районах РТ и в Казани будет очень сильный дождь - 50 мм и более за время не больше 12 часов, а также ливень - 30 мм и более за 1 час.

Ранее мы писали о том, что дожди и похолодание до +19 градусов будет в РТ 22 июля.