Новости Татарстана
· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане было объявлено штормовое предупреждение

В регионе прогнозируются ливни

pixabay.com

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Сегодня утром 22 июля 2024 года, от УГМС Татарстана пришло штормовое предупреждение, в регионе прогнозируются ливни.

В первой половине дня некоторых районах РТ и в Казани будет очень сильный дождь - 50 мм и более за время не больше 12 часов, а также ливень - 30 мм и более за 1 час.

Ранее мы писали о том, что дожди и похолодание до +19 градусов будет в РТ 22 июля.

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