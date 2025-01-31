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· 16+ · Екатерина Елисеева

В Татарстане автоинспекторы помогли беременной женщине

Оценив ситуацию на дороге, сотрудники полиции п...

МВД по РТ

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Во время патрулирования на трассе М7 «Волга» к инспекторам ДПС Айрату Кашапову и Ильхаму Набиуллину обратился встревоженный водитель автомобиля «Лада». Он рассказал, что у его жены начались схватки, и он боится не успеть довезти её до роддома.

Оценив ситуацию на дороге, сотрудники полиции приняли решение оперативно сопроводить машину до медицинского учреждения. Благодаря их помощи женщина вовремя попала в больницу, и уже через час на свет появилась здоровая девочка.

Благодарный отец выразил признательность инспекторам за поддержку и своевременную помощь. Сейчас маме и новорождённой ничего не угрожает, их жизни и здоровью вне опасности.

Ранее мы писали о том, что в Казани отреставрируют здание СИЗО-1 на Япеева.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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