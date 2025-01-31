В Казани отреставрируют здание СИЗО-1 на Япеева

В Казани планируют восстановить архитектурный памятник федерального значения — ансамбль «Тюремный замок», расположенный на улице Япеева, 16. Соответствующее постановление размещено на сайте комитета Татарстана по охране культурного наследия. В настоящее время в этом здании действует СИЗО-1.

Многие сооружения комплекса находятся в аварийном состоянии. В числе наиболее пострадавших объектов — северо-западный корпус, здания конторы, караульной, церкви, а также кухня, пекарня, столовая и главный корпус. В документации отмечается, что эти постройки, сохранившие облик XIX века, требуют масштабных восстановительных работ. В частности, у корпуса № 2 обнаружены повреждения крыши, стен и фундамента, а также трещины.

Комплекс был построен в 1807 году по проекту архитектора Якова Шелковникова. Укрепленное сооружение с четырьмя башнями окружено стеной и расположено в охранной зоне Казанского кремля, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

До 1917 года здесь содержались как уголовные преступники, так и административные нарушители. В 1860-х годах в тюрьме находились участники казанского заговора — офицеры-поляки и революционеры.

Первоначально замок был рассчитан на 250 заключенных, но после революции его вместимость выросла в десять раз. В 1964 году учреждение официально получило статус СИЗО-1 с лимитом в 800 человек. Здесь держали лидеров преступных группировок Казани и особо опасных осужденных, которым грозило пожизненное заключение.