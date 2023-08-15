В Татарстане активизировались осы: специалисты рассказали, почему так происходит

Специалисты объяснили, почему в Татарстане активизировались осы

В Татарстане повысилась активность пчёл. Люди жалуются, что их стало намного больше.

Доцент кафедры зоологии и общей биологии КФУ Николай Шулаев объяснил, что для августа это нормальное явление.

По его мнению, большое количество ос – это нормально для августа. Так как в мае они откладывают яйца и именно в последний месяц лета потомства становится всё больше.

Кроме того, осы питаются сладким и сейчас они в поисках еды для личинок.

Также Шулаев отметил, что осы агрессивнее пчёл, и если начать махать руками, то они могут ужалить.