Новости Татарстана
· Алина Алмакаева

В Татарстане активизировались осы: специалисты рассказали, почему так происходит

Специалисты объяснили, почему в Татарстане активизировались осы
В Татарстане активизировались осы: специалисты рассказали, почему так происходит

jenskiymir.com

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В Татарстане повысилась активность пчёл. Люди жалуются, что их стало намного больше.

Доцент кафедры зоологии и общей биологии КФУ Николай Шулаев объяснил, что для августа это нормальное явление.

По его мнению, большое количество ос – это нормально для августа. Так как в мае они откладывают яйца и именно в последний месяц лета потомства становится всё больше.

Кроме того, осы питаются сладким и сейчас они в поисках еды для личинок.

Также Шулаев отметил, что осы агрессивнее пчёл, и если начать махать руками, то они могут ужалить.

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