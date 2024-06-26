В Татарстане 7 июля запретят ходить судам вокруг Свияжска

7 июля 2024 года, в РТ запретят передвижение некоторых судов на расстоянии 600 м от берега вокруг о. Свияжск. Причина - проведение Sviyaga Fest 2024. Такое постановление подписал исполняющий обязанности премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.

Запрет будет действовать в период с 8.30 до 14.00. Ограничения на движение распространяется на парусные, спортивные и прогулочные суда, в частности, на гидроциклы, гребные лодки и байдарки. МЧС РТ будет наблюдать за соблюдением предписания.

Ранее мы писали о том, что в Казанской городской думе предложили переименовать микрорайон М14.

Мэр города Ильсур Метшин согласился с таким предложением, так как все микрорайоны имеют исторические названия. Разработать предложения чиновник приказал Институту развития Казани и тут же выступил со своей идеей.