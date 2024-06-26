В Казанской гордуме предложили переименовать микрорайон М14

Депутат Елена Глухарева сообщила, что название микрорайона М14 — это строительный номер, поэтому территорию могут переименовать.

Мэр города Ильсур Метшин согласился с таким предложением, так как все мкр-ны имеют исторические названия.

Разработать предложения чиновник приказал Институту развития Казани и тут сразу же выступил со своей идеей.

Метшин заявил, что сейчас в стране Год семьи, именно поэтому он предложил назвать микрорайон Гаиля. («гаиля» с татарского языка — «семья»). Вопрос о переименовании будет рассмотрен и в отношении многих других территорий, пишет «БИЗНЕС Online».

Ранее мы писали о том, что выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ. Помимо этого, в РТ уже 338 ребят, которые получили по ЕГЭ 100 баллов. 200 баллов по 2 предметам получили 17 выпускников.