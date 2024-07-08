В Татарстане 7 июля 65-летний рыбак погиб от удара током на ж/д

В РТ мужчина умер после удара током на ж/д. Все случилось 7 июля 2024 года, на 572 км ж/д перегона «Юдино-Васильево».

Стало известно, что 65-летний рыбак задел своей удочкой ЛЭП и получил удар током. Через несколько минут мужчина умер.

Обстоятельства случившегося выясняются. Об этом рассказали в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК России.

Ранее мы писали о том, что 9-месячная малышка умерла в сарае в деревне Ярак-Чурма В Татарстане.

Матери — 44 года, а отцу — 64. Известно, что у них есть 8 детей.

Правоохранители возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Кроме того, мы говорили, что 3 человека пострадали в жестком дорожном происшествии с 2 легковушками в Татарстане. Приблизительно на 224 км автодороги Казань – Оренбург столкнулись автомобили Hyundai и Mercedes.