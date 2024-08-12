На освещение и светофор для трасс РТ выделят 24,9 млн рублей

В РТ за 24,9 млн рублей появится освещение на 3 дорогах, а также специалисты закупят светофор для другой трассы. Тендер появился на сайте государственных закупок.

Подрядная организация должна будет организовать освещение 4,1 км дорог. Из них 2,4 км в Арском районе и 1,7 км в Балтасинском районе Светофор появится на км 5+500 трассы Сухая Река — Берновые Ковали.

Все необходимые работы продлятся до 22 ноября 2024 года. Денежные средства будут направлены их бюджета города.

Ранее мы писали о том, что прокуратура Набережных Челнов расследует смертельный случай на электросетях. В ходе проверки выяснилось, что ранее на данный участок уже поступали жалобы на недостаточную организацию работы и нарушения техники безопасности. Прокуратура предполагает, что это могло свидетельствовать о систематическом пренебрежении требованиями охраны труда со стороны руководства